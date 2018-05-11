Серябкина объяснила уход из SEREBRO жадностью к песням

Певица больше не хочет отдавать группе собственное творчество. Композиции стали для неё слишком личной историей.

Теперь Ольга Серябкина уделит все свое время сольному проекту Molly, который по прежнему останется в лейбле MALFА. Она поделилась, что раньше под псевдонимом исполняла, в основном, англоязычные композиции. А песни на русском языке, написанные в сотрудничестве с Максимом Фадеевым, уходили в репертуар SEREBRO. Ольга Серябкина объяснила, что с некоторых пор ей стало жалко делить творчество с коллегами по группе. И дело не только в жадности - некоторые треки попросту не подходят формату коллектива.

В начале октября Ольга Серябкина заявила о скором уходе из SEREBRO. В действующем составе группа будет выступать до 2019 года. После этого Максиму Фадееву придется выбрать новую солистку. По словам Ольги Серябкиной, кастинги начнутся совсем скоро. Сама она не желает вмешиваться в выбор, хотя не против помочь продюсеру советом.

Певица также рассказала "StarHit" о своем развитии внутри SEREBRO. Вначале карьеры ей пришлось очень несладко из-за конкуренции с Еленой Темниковой, уже известной по "Фабрике звезд". Ситуацию в корне изменили европейские выступления группы. Ольга Серябкина активно пользовалась знанием английского, чтобы общаться с прессой и повышать свою популярность среди аудитории. По её мнению, именно это могло стать причиной ссоры между вокалистками.