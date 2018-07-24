Шнуров ответил на слухи о женитьбе новым стихотворением

Не так давно СМИ заполонили сеть сообщениями о том, будто музыкант собирается жениться в четвертый раз. По этой причине он решил окончательно расставить все точки над "і".

Накануне на личной странице социальной сети Instagram известного российского рок-исполнителя и музыканта Сергея Шнурова появился новый пост, с помощью которого он ответил на слухи о женитьбе. Такие разговоры пошли по сети, так как всего несколько дней назад его заметили в одном из петербургских дворцов бракосочетания.

При этом, лидер коллектива "Ленинград" появился там не один, а с женщиной. Поклонники тут же решили, что их кумир нашел себе новую возлюбленную и решил заключить с ней брак. Эту мысль подхватили СМИ, после чего некоторые перестали воспринимать новость как фейк.

В связи с этим Шнуров решил, что пришло время объясниться со своими фанатами, и сделал он это с помощью нового стихотворения. Через него он пытался донести мысль о том, что сам не вмешивается в чужие дела и совсем не хочет, чтобы кто-то лез в его жизнь. "Кто кого назвал скотиной? Интересно? Не-а! Хрен там", - резюмирует певец.