Известна дата премьеры третьего сезона сериала «Настоящий детектив»

Американский телеканал HBO раскрыл дату премьеры предстоящего третьего сезона криминальной драмы «Настоящий детектив» («True Detective») – показ первого эпизода состоится 13 января 2019 года.

В новом сезона расследованию подлежит крайне жестокий случай, который произошел на плато Озарк, являющимся культурно-историческим регионом в центральной части США, штат Арканзас. Главными героями станут детектив Уэйн Хейс и близкие жертв. Сценаристы шоу приняли решение преподнести зрителю историю в трех различных временных отрезках.

Предстоящий сезон «Настоящего детектива», как и предыдущие два, будет состоять из восьми эпизодов. Пять из них были срежиссированы Дэниелом Сакхеймом (Daniel Sackheim), а остальных трех режиссерское кресло занял создатель сериала, Ник Пиццолатто (Nic Pizzolatto), для которого подобным опыт стал дебютным. Роль ведущего детектива досталась актеру Махершала Али (Mahershala Ali).

По предварительной информации, трейлер третьего сезона будет выпущен в ближайшее время, пока же пользователям сети доступен только тизер.



