Певица Лолита записала аудиоприветствия в аэропорту Симферополя

В городе Симферополь в аэропорту всех присутствующих теперь встретит певица Лолита своими аудиоприветствиями.

Лолита Милявская уже сделал несколько записей, которые включат 12 октября при встрече пассажиров по связи через громкоговоритель.

В данных записях исполнительница уже желает хорошего путешествия по Крыму, который является довольно гостеприимным. Также в своих словах говорит о Крыме, как о самом живописном месте России. Голос Лолиты можно услышать в зале, где выдают багаж и в зоне прилета. Ранее певица Лолита Милявская дала интервью, в котором рассказала о своем общении с бывшим мужем. Женщина заявила, что у них даже продолжается интимная связь.