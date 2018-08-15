«Рот не закрывался»: Пародия на скандальные откровения Ивлеевой покорила Сеть

В музыкальном варианте фрагментов интервью Дудю представлены самые горячие высказывания Насти Ивлеевой.

Автором талантливой пародии «15 см» является электронный проект «55x55», которым заправляет Виктор Анищенко. Как уже понятно из названия, видеоклип, покоривший Сеть, создан по мотивам скандальных откровений Насти Ивлеевой, сделанных во время беседы с Юрием Дудём. Сквозь биты, сэмплы и саундскейпы доносится меланхоличный голос Насти с её рассуждениями о длине мужского детородного органа, особенностях орального секса и её предпочтений в этой области. Чаще всего звучали фразы: «У меня рот не закрывался», «15 сантиметров» и «У меня есть яйца», напоминая самые сочные моменты интервью.

Примечательно, что текст Ивлеевой отлично зарифмован, немного меняет смысл в угоду сатире и звучит по всем законам жанра. За два дня клип посмотрело около 1 миллиона пользователей. В комментариях мстительная мужская аудитория прошлась по внешности и моральному облику Ивлеевой, не забыв отдать должное самому треку. Аналитики в комментариях заявили: в этом ролике вся основная суть интервью Ивлеевой, если отжать воду и добавить музыку.