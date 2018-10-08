Марина Хлебникова описала свое состояние после гибели мужа

Певица впервые подала голос после недели затворничества. В своей скорби она отключила связь с внешним миром.

Теперь Марина Хлебникова пообщалась со СМИ и рассказала о состоянии своего здоровья. После гибели первого супруга Антона Логинова её здоровье опекали медики одной больниц Москвы. Артистка описала свое нынешнее состояние, как хорошее. В беседе с изданием "StarHit" Марина Хлебникова отметила, что постепенно приходит в себя после тяжелой потери. Её эмоциональное состояние поддерживают близкие. Исполнительница планирует в скором времени снова выступать на сцене.

Напомним, в конце сентября Хлебникова нашла своего мужа мертвым в квартире. Рядом с телом правоохранители нашли предсмертную записку, автор которой попросил никого не винить. Они по прежнему расследуют обстоятельства музыканта.