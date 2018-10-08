Марина Хлебникова описала свое состояние после гибели мужа

Сегодня, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Певица впервые подала голос после недели затворничества. В своей скорби она отключила связь с внешним миром.

 Теперь Марина Хлебникова пообщалась со СМИ и рассказала о состоянии своего здоровья. После гибели первого супруга Антона Логинова её здоровье опекали медики одной больниц Москвы. Артистка описала свое нынешнее состояние, как хорошее. В беседе с изданием "StarHit" Марина Хлебникова отметила, что постепенно приходит в себя после тяжелой потери. Её эмоциональное состояние поддерживают близкие. Исполнительница планирует в скором времени снова выступать на сцене.

Напомним, в конце сентября Хлебникова нашла своего мужа мертвым в квартире. Рядом с телом правоохранители нашли предсмертную записку, автор которой попросил никого не винить. Они по прежнему расследуют обстоятельства музыканта.

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Автор - Александр Лубяной
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