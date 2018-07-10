"Захотела родить дочь": Актриса Ольга Павловец рассказала о чувствах после смерти сына

Известно, что в 2009 году в ее семье произошла большая трагедия. Четырехлетний сын звезды кинофильма "Кукушка" смертельно травмировался прямо во время прогулки.

Актриса Ольга Павловец согласилась предоставить небольшое интервью для СМИ, по ходу которого рассказала о том, какие чувства испытывает в последнее время. Не так давно она вновь стала матерью. Теперь она воспитывает третьего сына Андрея, однако признается, что после смерти сына "захотела родить дочь".

Павловец признается, что именно дети помогают сохранять ей радость в жизни, а также позитивный настрой. Также она рассказала, что видит в маленьком Андрее как бы "продолжение" старшего Прохора, который погиб почти десять лет назад.

СМИ уже описывали несчастный случай, который произошел с сыном актрисы. Когда она гуляла с ним на улице, он нечаянно упал в открытую канаву и получил серьезные травмы. Врачи тут же госпитализировали четырехлетнего мальчика, однако спасти его так и не удалось.