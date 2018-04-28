Молодой муж Екатерины Климовой высказался о возможном разводе

На своей странице в Instagram Гела Месхи опубликовал неоднозначный пост о свободе. Слухи подогрела и взаимная отписка супругов в социальной сети.

"Свобода и только вперед," - так молодой актер написал в своем микроблоге. Подписчики пришли к выводу, что девиз весьма подозрительный для семьянина. Они заподозрили, что у Гелы Месхи и Екатерины Климовой назрел кризис, ведущий к разводу. Муж высказался в комментариях с объяснением. Однако оно не внесло ясности в ситуацию. "Свобода - это значит свобода," - подытожил Гела Месхи.

Напомним, Екатерина Климова вышла замуж за молодого избранника в 2015 году, после знакомства на съемках. Вскоре на свет появилась дочь Изабелла. Многодетная мама опасалась, как бы поздняя беременность не сказалась на здоровье ребенка. Однако девочка растет здоровой и красивой. Стоит отметить, что у Екатерины Климовой есть опыт разводов - этот брак стал для неё третьим. От бывших мужей Ильи Хорошилова и Игоря Петренко знаменитость имеет ещё одну дочь и двух сыновей.