«Гениально сыграли»: Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с выступлением в театре

Примадонна отметила, что в спектакле «Двое на качелях» ее дочь и актер Кирилл Сафонов «гениально сыграли». После этого Пугачева публично обратилась к Сафонову и поблагодарила его за то, что тот помог ее дочери раскрыться.

Кристина Орбакайте выступила в театре. Она исполнила роль, которую ранее долгое время играла актриса Чулпан Хаматова в спектакле «Двое на качелях». Орбакайте не играла в театре около 15 лет, возможность вернуться на сцену в качестве актрисы ей очень понравилась.

На спектакль с Орбакайте пришла ее мать Алла Пугачева. Примадонна и ее муж Максим Галкин решили поддержать певицу в ответственный момент. После этого Пугачева показала в своем Instagram снимок с Орбакайте и поздравила ее с удачным выступлением. «Гениально сыграли», - написала Примадонна о своей дочери и ее партнере по сцене Кирилле Сафонове.

В комментариях под снимком на странице Пугачевой начались споры. Многие пользователи оценили игру Орбакайте, но нашлись и те, кто не увидел в ее работе «ничего гениального». На такие комментарии Алла Пугачева отвечать не стала.

После этого Пугачева опубликовала снимок Сафонова и в описании указала, что тот продемонстрировал «великолепную игру». Примадонна поблагодарила актера за то, что тот поддержал ее дочь и стал для нее гениальным партером по сцене. «Было здорово», - написала Пугачева и еще раз поздравила актеров с удачным выступлением.