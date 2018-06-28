Гонорар Скарлетт Йоханссон в Marvel повысили до мужского

Гонорар Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) за съемки в предстоящем фильме о Черной Вдове (Black Widow) составит 15 миллионов долларов. С таким финансовым показателем она войдет в число самых высокооплачиваемых актеров, снимавшихся в кинематографической вселенной Marvel.

Так много денег за свои роли получали Крис Эванс (Chris Evans) и Крис Хемсворт (Chris Hemsworth) – в фильмах «Первый мститель: Противостояние» («Captain America: Civil War») и «Тор: Рагнарек» («Thor: Ragnarok») соотвественно. Самые большие гонорары за исполнение Железного Человека (Iron Man) давно получает Роберт Дауни-младший (Robert Downey Jr).

По предварительной информации, заниматься созданием фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли будет австралийский режиссер и сценарист Кейт Шортланд (Cate Shortland). Информации о премьере фильма нет, однако съемки начнутся в первой половине 2019 года.

Ранее, когда появилась информация о том, что Disney готовит запуск собственного стримногового сервиса, стало известно, что некоторые персонажи киновселенной Marvel получат собственные сериалы.