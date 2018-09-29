Собчак культурно намекнула, что смотреть «Собибор» Хабенского не стоит

Телеведущая решила рассказать впечатления о просмотре ленты, про которую многие успели забыть.

На странице Ксении Собчак в Instagram появилась публикация, в которой она поделилась своими впечатлениями. Телеведущая отметила, что никак не могла добраться до просмотра режиссёрской картины Юрия Хабенского «Собибор», но во время перелёта ей удалось это сделать. Вот только отзыв у Ксении получился такой, что многие из её поклонников так и не смогли понять, какую именно мысль она хотела выразить.

Но пользователи Сети решили, что телеведущая культурно сообщила о том, что фильм смотреть не стоит. Большую часть обзора она говорила, как ей нравится Юрий Хабенский, и она его воспринимает с положительной стороны, не обращая внимания на его ленту. Некоторые из поклонников отметили, что писать обзор на фильм «Собибор» её никто не просил, а намекать, что лента не достойна внимания зрителя не культурно. Но нашлись и те, кто согласился с мнением телеведущей. В комментариях они отметили, что смогли досмотреть фильм до конца только благодаря Юрию Хабенскому, а не из-за сюжета или качества съёмки.