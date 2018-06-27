Издание TIME назвало «южнокорейских геев» современными The Beatles

Популярный молодёжный бойсбенд BTS попал на обложку авторитетного издания, чем вызвал волну негатива.

Обложку октябрьского номера TIME украсила группа, популярная среди молодежи в Южной Корее и за её пределами. Издание называет BTS современными The Beatles и новыми One Direction. Как минимум, по уровню популярности коллектив действительно не уступает своим предшественникам, собирая полные стадионы во многих городах мира. Также группа BTS сильно повлияла на популярность Южной Кореи, привлекая в страну множество туристов.

Но если издание TIME решилось назвать коллектив лидерами поколения, то пользователи Сети не согласились с такой оценкой. Многие из них уверены, что группа способствует популяризации нетрадиционных сексуальных отношения, демонстрируя свои ужимки и телодвижения на всех своих концертах. Также «южнокорейские геи» не стесняются открыто «лапать» друг друга на глазах поклонников. Пользователи Сети считают, что сравнивать BTS и The Beatles нельзя, потому что группы олицетворяли совершенно разные идеалы.

Но успех коллектива очевиден, и в ноябре поклонники смогут посетить кинотеатры, чтобы насладиться лентой о любимых исполнителях. Фильм под названием «Спалить сцену» расскажет историю BTS в рамках их тура в 2017 году.