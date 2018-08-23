«Как обычный пенсионер»: Алла Пугачёва с сыном Гарри отправилась в обычный супермаркет

Примадонна, посетившая магазин для «простых смертных», шокировала людей своим появлением.

Снимок Аллы Пугачёвой поразил многих пользователей Сети, не ожидавших, что певица может посещать простые супермаркеты. По их мнению, посетить такой магазин Примадонна могла только в крайней ситуации. Алла Пугачёва и её сын Гарри выбирали продукты с полок супермаркета без охраны или другого сопровождения. Но пользователи считают, что певица привыкла к элитным магазинам, которые находятся недалеко от её с Максимом Галкиным замка.

В комментариях к фото некоторые предположили, что Алла Борисовна могла отправиться в обычный магазин, чтобы приобрести продукты, о которых неожиданно вспомнила. И выбирать, что семья будет на ужин, пришлось выбирать в «Пятерочке», а не в супермаркете для обеспеченных звёзд. В комментариях к снимку пошутили, что Примадонна неожиданно решила жить на пенсию, из-за чего стала сильно экономить как обычный пенсионер.

Пользователи также раскритиковали Пугачёву за сына, сидящего в продуктовой тележке. По их мнению, ребёнок достаточно взрослый, чтобы идти рядом с мамой. Они уверены, что в тележке надо возить продукты, а не мальчика в грязных ботинках, даже если он сын Примадонны российской эстрады.