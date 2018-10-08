Адвокат просит разморозить счета - Петросяну нечем оплачивать коммунальные услуги

С таким требованием к суду обратился Сергей Жорин, представляющий интересы артиста.

С августа в Москве тянется бракоразводный процесс между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Суд арестовал все счета пары, чтобы выполнить опись для раздела совместно нажитого имущество. Время идет, а юмористу приходят квитанции за коммунальные услуги. Наличных денег у Евгения Петросяна нет. Поэтому он просит частично разморозить счета и предоставить ему возможность заплатить за воду и электроэнергию.

Адвокат артиста заявил о проблеме своего клиента судье. Та удивилась и оперативно перенесла заседание, оставив вопрос нерешенным. В интервью РИА "Новости" Сергей Жорин отметил, что само имущество уже описали. Однако приставы ещё не закончили оформлять необходимые документы.