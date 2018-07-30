Отец Меган Маркл поведал, что благодаря кокаину заработал на образование дочери

Сегодня, 17:36 \\ Шоу-бизнес

Томас Маркл уверяет, что работать в Голливуде и не увлечься кокаином было не реально.

О своей работе в кинопроизводстве и сопутствующим этому пристрастиям, отец Меган Маркл поведал в одном из интервью. В 70-80-е годы кокаин и другие препараты в шоу-бизнесе были в порядке вещей. Томас долгое время работал режиссёром по свету и наркотик был ему необходим для поддержания себя в нужном тонусе. По его словам, кокаин помогал бороться со стрессом и повышал его работоспособность, благодаря чему он неплохо зарабатывал. В частности, это помогло дать дочери неплохое образование.

Нужно сказать, что не сдержанный на язык отец герцогини Сассекской доставляет немало хлопот как репутации Меган, так и всей королевской семье. Ведь став благодаря дочери знаменитостью, продолжает раздавать интервью сомнительного содержания. Во время своего «кокаинового» откровения, Маркл понял, что наболтал лишнего и это даст повод дочери разорвать с ним отношения окончательно. Томас попытался оправдаться, завив, что всякий раз он принимал кокаин случайно и никогда не был наркоманом.

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Автор - Мария Ремарк
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