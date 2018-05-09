Виктория Романец похвасталась, как протекает ремонт в новом доме

Трехэтажный таун-хаус имеет довольно удобное расположение, находясь всего в 23 километрах от МКАД. Бывшая участница шоу "Дом-2" не скрывает, что купила его за семь миллионов рублей.

Известная блогерша Виктория Романец очень откровенна со своими подписчиками в социальной сети Instagram, которых у нее, стоит отметить, собралось уже более двух с половиной миллионов. Часто она рассказывает им о том, что происходит в ее жизни, а иногда даже просит у них совета. Накануне же она похвасталась перед фанатами тем, как протекает ремонт в ее новом доме.

Жилье расположено на Новорижском шоссе. Романец уже не раз говорила, насколько ей нравится район, а также жаловалась, что хочет заселиться в него уже как можно скорее. Сейчас вместе с супругом Антоном Гусевым она проживает в съемной квартире. При этом, в новом доме до сих пор длятся черновые работы - по плану, рабочие начнут заниматься дизайном лишь через полтора месяца.

Тем не менее, блогер уже знает, каким хочет видеть место своего жительства внутри. Она рассказала, что не слишком привередлива и не старалась в своем выборе придерживаться лишь единого стиля. Тем не менее, все равно заметно, что Виктория Романец отдавала предпочтение светлым и белым оттенкам. При этом на ремонт она планирует потратить примерно такую же сумму, в какую ей обошлась покупка дома.