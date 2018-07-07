«Лучше не снимать, чем прятать»: Фанаты раскритиковали Кристину Асмус за рекламу с дочкой

Сегодня, 16:04 \\ Шоу-бизнес

Маленькая дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова начинает зарабатывать съёмками.

Накануне Кристина Асмус использовала свой аккаунт в социальной сети для рекламы йогурта, чем разозлила некоторых поклонников. В рекламе Кристина Асмус советует употреблять йогурты по утрам, хотя сама она раньше редко завтракала. Фанаты поражены невежеством актрисы. Стоит отметить, что и некоторые гастроэнтерологи не рекомендуют употреблять кисломолочные продукты в пищу утром.

В рекламе снялась и дочь знаменитого семейства, которую Кристина Асмус решила не показывать. «Лучше не снимать, чем прятать», - поклонники раскритиковали актрису за заработок на маленькой Настеньке. Девочка за весь ролик так и не повернулась лицом к камере. Вероятно, на видео была не она, а маленькая актриса, но и это могло вызвать возмущение фанатов.

Напомним, что в последнее время пользователи Сети резко критикуют звёзд, которые зарабатывают на своих детях деньги, проталкивая их в шоу-бизнес. Так, подписчики просят Аллу Пугачёву и Максима Галкина, Тимати и других знаменитостей не пускать своих чад на сцену. Чаще всего критику выслушивает Яна Рудковская за спортивную карьеру маленького Саши.

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Автор - Олеся Куприна
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