Галина Боб рассказала, как похудела на 18 килограмм после родов

Фанаты актрисы восхитились ее фигурой после родов второго ребенка. Галина честно поделилась с фанатами своим секретом.

Звезда сериала “Деффчонки” Галина Боб около года назад родила сына. Это ее второй ребенок. Как призналась сама актриса, после беременности она достигла отметки 73 килограмма.

Но вот совсем недавно актриса опубликовала новое фото в своем Instagram, где поразила фанатов своей идеальной фигурой мамы двух детей. Актриса призналась, что сейчас ее вес составляет 55 килограмм. Фанаты сразу накинулись на актрису с просьбой поделиться секретом такого невероятного похудения.

Галина с радостью рассказала всем желающим о том, как похудела за год на 18 килограмм. Она призналась, что не занималась спортом и не использовала каких-либо диет. Весь секрет в том, что нужно уделять большое время детям. Тогда активные развлечения приводят в порядок тело и совсем отвлекают от еды.

Ранее актриса была возмущена слухам о себе, которые она услышала, отдыхая в отеле в Турции. Тогда актриса позволила себе отдохнуть и очень энергично танцевала на берегу моря. Такое поведение спровоцировало слухи о том, что актриса что-то принимает. Сама актриса отмечает, что даже не пьет, и ей не нужен допинг, чтобы отрываться, как “под чем то”.