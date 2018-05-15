Валерия приняла участие в откровенной фотосессии своего фаната

Фанат-фотограф долго пытался найти способ пообщаться с певицей. Наконец ему удалось провести фотосессию для любимой артистки.

Дамир Жукенов, который уже очень много лет является фанатом творчества Валерии очень долго пытался выйти с ней на связь. Он на протяжении года пытался найти возможность предложить певице сотрудничество.

Так во время одного из концертов, фанат, который также является фотографом, сумел пообщаться с Пригожиным. Тогда он показал Иосифу свое портфолио, где уже имелись снимки таких отечественных звезд, как Григорий Лепс, Лобода и Сати Казанова.

После этого фотограф все-таки добился фотосессии с любимой певицей. Снимки получились очень разнообразные. Певица даже согласилась сделать несколько достаточно откровенных кадров.

После, певица призналась, что ей очень понравилось работать с фанатом и готовые снимки ее очень порадовали. Поэтому она призналась, что она и дальше будет сотрудничать с Жукеновым.

Чуть позднее певица опубликовала фото в своем Instagram, где была в довольно откровенном наряде, точнее нижняя часть которого напоминала трусы. Под этой фотографией певица поделилась о своих страхах и депрессии. Но подписчиков мало интересовало состояние певицы. Началось обсуждение образа Валерии, многие осуждали ее за откровенные образы в ее возрасте. Но нашлись и те, кто вступился за певицу.