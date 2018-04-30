Девушка из Челябинской области стала новой участницей "Дом-2"

26-летняя Ангелина проживает в городе Миасс. Скорее всего, она покажется другим участникам скандального шоу уже в этот понедельник.

Реалити-шоу "Дом-2" транслируется на телеканале "ТНТ" уже на протяжении 14 лет. За это время у него уже собралось множество поклонников, которые следят за всеми новшествами, что устраивают на передаче. Вот и сегодня в сети появилась информация о том, что на нее придет новая участница. Если информация источника верна, ею стала девушка из Челябинской области.

При этом известно, что Ангелина сможет составить достойную конкуренцию для тех девушек, которые уже давно участвуют в съемках. Редакторы "Дом-2" сообщили, что она занимается спортом, поэтому выглядит очень подтянуто, а также в целом имеет симпатичную внешность. При этом она весьма коммуникабельна, поэтому, как кажется, придя на проект, даже может разрушить какую-то пару, чтобы создать свое счастье.