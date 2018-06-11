Кайли Дженнер в последний момент изменила имя своей дочери

Спустя восемь месяцев после рождения дочери Сторми Кайли Дженнер раскрыла тайну имени своего единственного ребенка.

21-летняя Кайли Дженнер призналась, что всегда была очень вдохновлена назвать свою дочь именно Сторми, однако отец ребенка Трэвис Скотт больше склонялся к другому имени. Знаменитость рассказала, что её возлюбленный хотел назвать их совместную дочь Уиллоу или Ива, на что Кайли практически уже согласилась. Однако в самый последний момент при оформлении документов Дженнер передумала и все-таки назвала дочь Сторми.

Напомним, что Кайли Дженнер сообщила поклонникам имя своего первенца спустя два дня после родов. Тогда звезда реалити-шоу опубликовала фотографию младенца и подписала снимок «Сторми Вебстер».