"Не по пути": Pharaoh посвятил новый трек бывшей девушке Алесе Кафельниковой

Поклонники решили, что чувства рэпера к модели все еще не остыли, хоть пара и распалась еще в начале этого года.

Накануне на официальной странице известного российского рэп-исполнителя Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) в социальной сети Instagram появилась новая публикация, с помощью которой он заявил о выпуске свежего трека. Подобная запись также появилась в его профиле "ВКонтакте".

Рэпер назвал композицию "Не по пути". Многие его фанаты решили, что он посвятил ее бывшей девушке Алесе Кафельниковой. Такие выводы были сделаны, так как в тексте присутствует фраза: "Из-за таких как ты, Алесь, я хочу выше лезть".

Поклонники считают, что Pharaoh не подпускает к себе новых девушек именно на фоне разбитого сердца после расставания с дочерью известного теннисиста. Тем не менее, такая открытость с его стороны, считают они, может говорить о том, что пара снова будет вместе.

Стоит отметить, что не так давно Глеб Голубин стал гостем шоу "ВДудь". По ходу интервью он рассказал, что, хоть и редко, но продолжает общение с Кафельниковой. Также он признался, что никогда не встречается с фанатками, так как не чувствует в таком случае "спортивного интереса".