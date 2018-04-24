Поклонники назвали бредом идею Тины Канделаки о вечной жизни

Телеведущая рассказала подписчикам свои мысли относительно возможности бессмертия, но фанаты посчитали, что ей просто нечем заняться.

На странице Тины Канделаки появилась публикация, в которой она решила поговорить о вечной жизни. Телеведущая уверена, что в будущем люди смогут стать бессмертными благодаря развитию медицины и технологий. Прекрасным доказательством своей идеи Канделаки считает увеличение средней продолжительности жизни по сравнению с предыдущими столетиями. По её мнению, технический прогресс поможет полностью избавиться от старения, а компьютерные технологии позволят переносить сознание за пределы тела.

Но поклонники считают, что телеведущей стоит обсудить более важные темы, затрагивающие современных жителей России, многие из которых не доживут до пенсии, если верить статистике. А все идеи о переносе разума на цифровые носители они назвали бредом, как и возможность отменить старение. Поклонники Канделаки считают, что именно благодаря смерти жизнь имеет смысл, что позволяет совершенствоваться всему человечеству, а не только отдельным людям.