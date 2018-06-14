Селена Гомес попала в больницу с нервным срывом

Селена Гомес является довольно стойкой девушкой, даже не смотря на то, что ей пересадили почку в 2017 году. Спустя два месяца она снова вышла на сцену и начала организовывать встречи с фанатами. Совсем недавно девушка пережила расставание с Джастином Бибером, который является ее первой любовью. Парень добил Селену новостью о новой невесте и предстоящем браке. Из-за навалившихся проблем психика девушки не выдержала. Ее поместили в отделение больницы с нервным срывом. Селену Гомес одолевает постоянная сильная слабость и апатия, которые сопровождаются паническими атаками.

Певица решила обратиться к специалистам за помощью из-за того, что понимала какие у нее эмоциональные проблемы. Родные и близкие люди пытаются помочь Селене всеми способами, а также поддерживают ее. Лечение исполнительница проходит на восточном побережье и чувствует себя уже намного лучше. Врачи прогнозирую скорейшее выздоровление певицы.

Ранее стало известно о нервном срыве Марии Погребняк, которая похудела до 42 килограмм. Девушка попала в больницу из-за розыгрыша, который приготовили мошенники. Сейчас, по словам врачей, ее самочувствие уже лучше.