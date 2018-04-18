СМИ узнали о новом романе разведенного Ченнинга Татума

Сегодня, 12:37 \\ Шоу-бизнес

Голливудский актер теперь встречается с певицей Джесси Джей. Об этом изданию US Weekly рассказали источники из окружения знаменитостей.

 По данным СМИ, спустя полгода после расторжения брака, Ченнинг Татум завел близкие отношения с женщиной, которая очень напоминает на его бывшую супругу Дженну Деван. Вероятно, разведенный актер верен своему вкусу к противоположному полу.

Как узнали инсайдеры, Ченнинг Татум и Джесси Джей втайне от папарацци несколько раз выходили на свидания. В частности, пара вместе играла в мини-гольф в одном из клубов Сиэтла. Отмечается, что Ченнинг Татум недавно посетил концерт потенциальной избранницы в Солт-Лейк-Сити Однако более веских доказательств нового романа у американских журналистов пока нет.

Напомним, актер развелся со своей коллегой весной этого года. Бывшие супруги объявили о разрыве отношений в социальных сетях. Они отметили, что намерены сохранять теплые и даже любовные отношения друг к другу. По слухам, поводом для раздора стало желание Ченнинга Татума уйти из кино в театр. Но общественность подозревала и отношения на стороне.

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Автор - Александр Лубяной
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