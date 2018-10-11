"Топающая красавица": Рита Дакота показала на видео первые шаги годовалой дочери

Сегодня, 12:05 \\ Шоу-бизнес

Счастливая мама удивляется тому, что еще не так давно носила своего ребенка под сердцем, а теперь понемногу он начинает становиться все более самостоятельным.

 Запись появилась на личной странице известной 28-летней певицы Риты Дакоты на просторах фотохостинга Instagram. Еще не так давно она перенесла развод с коллегой по сцене Владом Соколовским. Неоднократно перед своими поклонниками она признавалась, насколько тяжело ей дался весь этот процесс. Тем не менее, она также рассказывала, что помогает ей не уходить в депрессию и оставаться "на плаву".



По словам певицы, огромной мотивацией для нее является ее годовалая дочь Мия. Она радуется, видя, какой забавной та подрастает. Накануне же в личном фотоблоге Дакота показала видео, на котором запечатлены первые шаги девочки. Мия самостоятельно идет по комнате, пока еще неуверенно перебирая ножками. На голове у дочери мать собрала маленькие хвостики.

"Какая прелестная топающая красавица, а прическа бомба))))))", "Вот это круто, Мийка уже сама ходит. Такой пупс смешной, милое солнышко", "Крепыш, уже ходит. Она чудо)", "Сладкая", - восторженно писали в комментариях подписчики российской исполнительницы, желая счастья ей и ее малышке.

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Автор - Мартина Корф
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