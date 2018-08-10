"Это был кошмар": Игорь Верник сразил змею в собственной ванной

Незваный гость поверг в ужас актера, который очень боится "ползучих гадов". Происшествие даже лишило его сна.

По словам Игоря Верника, не так давно он заметил подозрительное движение в собственной ванной. Он сумел подавить страх перед змеей и подцепил её при помощи двух вилок. Накрыв пресмыкающееся пакетом, знаменитость запихнул его в мусорное ведро, прижав последнее тяжелыми предметами, чем окончательно сразил.

Чтобы хоть немного придти в себя, артисту понадобилось десять минут нервной ходьбы по комнате. "Это был кошмар," - заявил Игорь Верник в интервью "StarHit". Но и после первого шока мысль о змее в доме не давала ему покоя. Как оказалось, совершенно напрасно. На следующий день домработница актера опазнала в гаде обычный шнурок, оброненный в ходе вечерней уборки.

Беседуя с журналистами, звезда кино рассказал о ещё одной забавной ситуации. В детсве маленький Игорь Верник любил игрушки для мальчиков: всяческие фигурки бойцов, оружие, технику и тому подобное. Однако однажды родители подарили ему на День рождения плюшевую свинью, которая внезапно покорила ребенка. Долгое время Игорь Верник засыпал, сжимая розовое животное в своих объятиях. Он отметил, что считает игрушку своей первой настоящей любовью.