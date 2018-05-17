Актёр "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников рассказал, кто заменит его и Андрея Рожкова

После судебного конфликта в российском шоу-бизнесе стали известны подробности о дальнейшем развитии деятельности юмористического проекта.

Так, состав коллектива "Уральские пельмени" подвергся изменениям - его покинули одни из главных актёров Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. На данный момент юмористы работают над несколькими проектами, с одним из которых успели съездить в гастрольный тур. Однако они отметили, что будут выступать для объединения в рамках телевыпусков.

По словам Мясникова, никаких расколов не произошло, так как каждый участник "Уральских пельменей" внёс свою небольшую, но лепту в создание программы. Отмечается, что проводился масштабный кастинг, в рамках которого отбирали актёров, максимально похожих внешне на Рожкова и Мясникова и нашли - из ста человек были отобраны двое.

Вячеслав заявил, что их зовут Егор и Джавид, а занимаются они пародиями. Известно, что совсем скоро они появятся на экранах уже в составе коллектива.