"Свободные отношения": Никас Сафронов поведал о романе с Ириной Понаровской‍

Художник признался, что повесил совместную фотографию с известной певицей у себя дома. По его словам, инициатором разрыва стал не он.

62-летний Никас Сафронов является одним из самых успешных живописцев России. Его карьера до сих пор находится на пике, так его финансовое положение стабильно. Тем не менее, на личном фронте у художника одни потери: в 2003 году она развелся с тогда еще супругой Франческой Вендрамин, брак с которой продлился у него более десяти лет. После этого он так и не был женат.

Тем не менее, Сафронов признался, что помимо бывшей жены в его жизни было много женщин. Он никогда не стеснялся заводить новые знакомства и таким образом скрашивал свое одиночество. Живописец поведал, что в определенный период времени у него был особенный роман. Как оказалось, он целый год состоял в отношениях с известной певице Ириной Понаровской. При этом, роман мог бы перерасти в нечто большее, если бы в свое время исполнительница не уехала в Санкт-Петербург.

О романе Никас Сафронов вспоминает с большой теплотой. Он говорит, что это были "свободные отношения", в которых никто никому ничего не был должен, а также никогда не высказывал ревность. Знаменитости встречались примерно раз в неделю, так имбыло комфортно. Тем не менее, Понаровская понимала, что роман не останется прежним после ее переезда, так как видеться с партнером она сможет намного реже. По этой причине она попросила его остаться ей другом, а он согласился, понимая обстоятельства ситуации.