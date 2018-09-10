Актриса Ирина Горбачева развелась с мужем после трех лет брака

Звезда фильма “Аритмия” Ирина Горбачева неожиданно для всех кардинально изменила имидж. Но затем стало понятно, что на это ее толкнул развод с мужем.

2018 год стал поворотным для многих звездных пар. Текущий год богат на разводы. Так и пара Ирины Горбачевой и Григория Калинина не прошла проверку временем.

Стало известно, что супруги, которые были в браке с 2015 года разошлись. Фанаты заподозрили неладное раньше официального подтверждения. Так, Ирина отдыхала в одиночестве и кардинально изменила свой имидж, а Григорий удалил все общие фотографии из своих соцсетей. Также, бывшие супруги отписались друг от друга в соцсетях.

Ирина признается, что как только увидела Григория в 2010 году, так сразу же влюбилась в него. С тех пор и начались их отношения, но свадьбу пара сыграла только три года назад.

Актеры никак не комментируют причину расставания.

Также актриса призналась, что будучи подростком пережила домогательства. Первый случай произошел в 11 лет, когда Ирина стала жертвой эксгибициониста. Второй случай произошел в 14 лет в гинекологическом отделении, когда во время обучения студентов она стала одной из тех, на ком студенты учились брать анализы. Последний случай сама актриса назвала “публичным изнасилованием” и долго не могла прийти в себя после этого.