Жена Тарасова похвасталась плоским животом спустя 3 месяца после родов

Сегодня, 10:28 \\ Шоу-бизнес

Поклонники Анастасия Костенко уверены, что хорошая мать не стала бы демонстрировать фигуру в посте, посвящённому дочери.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала новое фото с 3-месячной дочерью Миланой и рассказала, как младенец изменил её жизнь. Под снимком Анастасия Костенко написала, что больше не может в любой момент сорваться на встречу с подругами на бокал вина и вынуждена подстраивать свой график под дочь. Однако поклонникам показалось, что фото с дочерью Анастасия Костенко решила выложить не для того, чтобы рассказать о радостях материнства.

Поклонники уверены, что Анастасия Костенко хотела просто похвастаться плоским животом спустя всего 3 месяца после родов. Модель ранее выкладывала записи своих тренировок и рассказывала, как нужно питаться, чтобы сбросить лишние килограммы. Однако подписчики её Instagram-аккаунта искренне не понимают, зачем на каждом шагу показывать, каких успехов девушка добилась. Поклонники считают, что супруге Дмитрия Тарасова не стоило задирать футболку и оголять живот, если она хочет, чтобы её разговоры про ответственность и материнство воспринимались серьёзно.

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Автор - Марина Фёдорова
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