Брэдли Купер купил Ирине Шейк и дочери особняк на Манхэттене за 13,5 млн долларов

Многоэтажный таунхаус имеет огромное количество комнат. Фанаты ожидают, что пара готовится к образованию большой семьи.

Звездная пара из американского актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк, которые уже три года в отношениях после рождения дочери Леи задумались о смене жилья.

Так Купер приобрел таунхаус за 13,5 млн долларов на Манхэттене. В данном особняке две детские, 4 ванных, 6 спален, огромная гостиная и кабинет со скрытым баром, который выходит на улицу, и погреб на тысячу бутылок. Общая площадь особняка составляет 370 квадратных метров. Помимо этого, дом имеет передовую систему охраны и полностью автоматизирован.

Ранее в сети ходили слухи, что пара находится в разрыве, но назло завистников, пара все чаще появляется вместе, показывая их прекрасные отношения. Также, фанаты предполагали, что Ирина беременна вторым ребенком, но и эти слухи не подтвердились.

Напоминаем, что Купер принял участие в клипе Леди Гаги на песню “Look What I Found”. В сюжете клипа разочаровавшийся музыкант и его возлюбленная молодая артистка. Клип был смонтирован из кадров фильма “Звезда родилась”, в котором артисты приняли участие.