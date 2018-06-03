Бывший муж Меган Маркл женился на диетологе с богатым приданым

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Вместе с привлекательной супругой Тревор Энгельсон приобрел очень богатого тестя. Видимо, режиссер переживал о разрыве с герцогиней не так сильно, как об этом писали зарубежные СМИ.

 Их брак с Меган Маркл распался в 2014 году после десяти лет отношений. Официальной причиной развода пара назвала "несовместимые противоречия". На Западе ходили слухи, что Тревор Энгельсон по прежнему страдает без актрисы и очень огорчился из-за её свадьбы с принцем Гарри.

Оказалось, что в одиночестве бывший муж Меган Маркл не горевал. Уже в ноябре 2017 года он завел роман с диетологом Трейси Куркланд. По данным СМИ, отец врача обладает состоянием в 200 миллионов долларов. Вероятно, приданое у невесты весьма богатое. Как и будущее наследство.

В июне Тревор Энгельсон сделал своей возлюбленной предложение. А спустя несколько месяцев подготовки - успешно женился. Свадьба у пары прошла весьма скромно в Лос-Анджелесе. На торжестве гуляли лишь самые близкие друзья и родственники молодоженов. В Instagram новоиспеченный супруг объявил себя самым счастливым мужчиной.

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Автор - Александр Лубяной
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