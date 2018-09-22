«Вот откуда ноги растут»: Дочь Навального призналась, что смотрит «Замуж за Бузову»

Дарья Навальная запустила своё собственный YouTube-проект, где и рассказала о своих предпочтениях в выборе телевизионных шоу.

Желание поступить в один из ста лучших университетов мира пробудило в 17-летней школе страсть к социальной активности. Дочь Алексея Навального решила проводить интервью со своими сверстниками, затрагивая интересные темы. Первый выпуск шоу во многом похож на проект «вДудь», но в самом начале Дарья призналась, откуда у её страсти к популярности растут ноги.

В первых минутах своего шоу девушка призналась, что ей не безразлична Ольга Бузова. Она не только в курсе её жизни, но и следит за проектом «Замуж за Бузову». Само шоу Дарья назвала «Холостячкой», отметив, что против самой исполнительницы она ничего не имеет. Также девушка вставила один из фрагментов телепроекта, прежде чем переключиться к основной теме своих видео. Многие из пользователей Сети решили, что Дарья поступила достаточно умно, «хайпанув» на Ольге Бузовой и «вДудь» одновременно. Но, по их мнению, шансы шоу на успех можно будет понять только после нескольких выпусков.