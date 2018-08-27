Лишь бы швы не разошлись: операция едва не сорвала гастроли Аниты Цой

Сегодня, 17:14 \\ Шоу-бизнес

Известная певица попала в больницу за два дня до первого концерта. Кажущееся пищевое отравление оказалось камнем в желчном пузыре.

 Анита Цой призналась журналистам, что обратилась к врачам с сильной болью перед самым началом тура 10|20. Хирурги провели исполнительнице срочную операцию и достали из её организма камень диаметром 7 миллиметров. Сейчас Анита Цой шутит, что в случае с бриллиантами размер образования составил бы два карата.

Медицинская процедура едва не сорвала выступление в Ташкенте, а вместе с ним - и все гастроли. Доктора пытались уговорить Аниту Цой на реабилитацию после хирургического вмешательства. Даже запретили летать и выходить на сцену. Однако певица не смогла разочаровать своих поклонников даже по состоянию здоровья.

Спустя день она уже радовала слушателей в Ташкенте. Аниту Цой беспокоило лишь одно: только бы швы не разошлись во время концерта. Этой проблеме она посвящала свои молитвы. И они сбылись - гастроли состоялись успешно. Так исполнительница сообщила в интервью изданию "Дни.ру".

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Автор - Александр Лубяной
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