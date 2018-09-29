Эрик Робертс признался, что не возражает против российского гражданства

Актер рассказывает, что приезды в Россию вызывают у него хорошие воспоминания.

Знаменитый актер и режиссер, брат Джулии Робертс, Эрик Робертс заявил, что не возражает против российского гражданства.

Данный вопрос ему задали на фестивале Bridge of Arts, который пройдет с 10 по 14 октября в Ростове-на-Дону. Актер специально прибыл в Россию, чтобы стать членом жюри на данном фестивале.

Ранее актер рассказывал, что ему нравится приезжать в Россию и ему нравится российская публика. Россияне, также, рады видеть Робертса, так как отмечают, что актер почти всегда находится в хорошем настроении и шутит.

Также, ранее о желании получить российское гражданство высказался мексиканский актер Дэнни Трехо. Помимо этого, он признался, что хотел бы сыграть Кощея Бессмертного и открыть в столице настоящий мексиканский ресторанчик. Обо всем этом актер рассказал во время последнего Comic Con, который совсем недавно прошел в Москве.