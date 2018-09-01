86-летней маме Ларисы Гузеевой стало лучше

Телеведущая поделилась фотографией, которая убедила поклонников в том, что её мама идёт на поправку.

В начале октября Лариса Гузеева сообщила своим фанатам о том, что её семья столкнулась с проблемами. Её 86-летняя мама тяжело больна и проблемы со здоровьем стали поводом для госпитализации. Хотя поклонники и ранее подозревали о том, что Альбина Андреевна плохо себя чувствует, что доказывалось низкой активностью Ларисы в социальных сетях. А снимок публикация на странице в Instagram только доказали опасения фанатов.

Но Гузеева поспешила поделиться с поклонниками радостными новостями. Телеведущая опубликовала снимок своей мамы и дочери Ольги. На снимке видно излучаемую обеими участницами радость, что полностью успокоило подписчиков. Многие уверены, что Альбине Андреевне стало лучше, и поспешили оставить свои комментарии. Фанаты написали тысячи лестных комментариев, отправляющих море счастья и здоровья всей семье Гузеевой, пожелав её матери скорейшего выздоровления.