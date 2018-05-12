"Изнасиловали прилюдно": Ирина Горбачева рассказала о сексуальных унижениях

Сегодня, 15:35 \\ Шоу-бизнес

Звезда "Аритмии" дважды пережила шокирующие ситуации ещё до совершеннолетия. Она призывает женщин "кричать" о случаях домогательств.

 В 11 лет Ирина Горбачева столкнулась с эксгибиционистом. Взрослый мужчина остановил девочку подростка в лесу и приказал смотреть на его гениталии. Стоя в пяти шагах от жертвы, извращенец мастурбировал. Лишь закончив процедуру, он позволил будущей актрисе уйти.

Второй случай произошел в 14-летнем возрасте и нанес более сильную психологическую травму. Ирине Горбачевой пришлось лежать после операции в гинекологии матери и ребенка. Волнуясь, она пришла к врачу на обследование. Едва пациентка расположилась в гинекологическом кресле, медики пустили в кабинет группу студентов.

Ирина Горбачева, без своего на то разрешения, стала для них практическим пособием по взятию мазков и другим процедурам. Врач даже предложил студентам самостоятельно выполнить одну из них. Один согласился. Знаменитость ощущала, что её "изнасиловали прилюдно". После пережитого унижения она несколько дней провела в слезах.

Теперь Ирина Горбачева представляет общественный центр "Насилию.нет". Она дала откровенное интервью, которое разместили на сайте организации. По мнению актрисы, современным женщинам не стоит стыдиться и терпеть сексуальные домогательства молча. Напротив, нужно обращать внимание на жуткую проблему общественности.

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Автор - Александр Лубяной
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