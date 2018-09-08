Шнуров "вероломно" получил от подписчика в глаз за очистку Instagram

Музыкант разместил в микроблоге фотографию с гематомой. По его словам, пользователь возмутился удалением постов.

Накануне Сергей Шнуров провел тотальную очистку своих публикаций в Instagram. Включая понравившиеся поклонникам фотографии и стихотворения. А во вторник вечером рокер дал своей с странице новую жизнь, перезапустив счетчик постов неожиданным известием.

На снимке знаменитость демонстрирует заметный "синяк" под правым глазом. Он отметил, что получил травму от ретивого подписчика. Дескать, незнакомый человек заметил Сергея Шнурова и резко, с матами, осудил его за удаление постов. Свою позицию пользователь соцсети решил подкрепить "вероломным" ударом в область нижнего века. Поэт утверждает, что происшествие заставило его вернуться к блогам.

Мнения подписчиков о публикации разделились. Одни приняли слова Сергея Шнурова на веру и поддержали пострадавшего автора. Другие предположили, что музыкант решил подшутить над подписчиками и выдумал забавную историю с целью оправдать свою гематому.