Шнуров "вероломно" получил от подписчика в глаз за очистку Instagram

Сегодня, 14:06 \\ Шоу-бизнес

Музыкант разместил в микроблоге фотографию с гематомой. По его словам, пользователь возмутился удалением постов.

 Накануне Сергей Шнуров провел тотальную очистку своих публикаций в Instagram. Включая понравившиеся поклонникам фотографии и стихотворения. А во вторник вечером рокер дал своей с странице новую жизнь, перезапустив счетчик постов неожиданным известием.

На снимке знаменитость демонстрирует заметный "синяк" под правым глазом. Он отметил, что получил травму от ретивого подписчика. Дескать, незнакомый человек заметил Сергея Шнурова и резко, с матами, осудил его за удаление постов. Свою позицию пользователь соцсети решил подкрепить "вероломным" ударом в область нижнего века. Поэт утверждает, что происшествие заставило его вернуться к блогам.

 

Мнения подписчиков о публикации разделились. Одни приняли слова Сергея Шнурова на веру и поддержали пострадавшего автора. Другие предположили, что музыкант решил подшутить над подписчиками и выдумал забавную историю с целью оправдать свою гематому.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

«Глаз не отвести»: Анна Нетребко сразила Сеть блестящим платьем и стройной фигурой

 Оперная певица сейчас находится в США, там она устроила «дефиле» прямо на одной из улиц...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердца на сцене театра

 Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ