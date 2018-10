Radiohead и The Cure номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла

Помимо культовых британцев, н включение также номинированы Стиви Никс, Джон Принс и Def Leppard.

Стали известны группы, которые могут навсегда увековечить свое имя в Зале славы рок-н-ролла в текущем году.

В общем счете стали известны 15 претендентов, которые поборются за легендарное звание.

Первыми номинантами стали две легендарные британские группы Radiohead и The Cure. Помимо этих культовых групп в списке значатся немецкая электронная группа Kraftwerk и американская рок-группа Rage Against the Machine. Помимо этого, в список попала сестра Майкла Джексона Джанет Джексон.

На данный момент известны только номинанты. Те, кто получит долгожданный титул, станут известны в декабре.

7 октября Том Йорк, фронтмен Radiohead отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет. Данный возраст нисколько не мешает британцу активно работать над созданием новых работ. Йорк спел дуэтом с многими известными музыкантами. Помимо этого, музыкант получил премию за создание саундтрека к фильму “Суспирия”. Группа получила статус культовой еще несколько десятков лет назад. Музыка группы и необычная манера пения Тома принесла группе мировую известность. Фанаты данной группы появляются даже в наше время.