Radiohead и The Cure номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла

Сегодня, 13:57 \\ Шоу-бизнес

Помимо культовых британцев, н включение также номинированы Стиви Никс, Джон Принс и Def Leppard. 

 Стали известны группы, которые могут навсегда увековечить свое имя в Зале славы рок-н-ролла в текущем году. 

В общем счете стали известны 15 претендентов, которые поборются за легендарное звание. 

Первыми номинантами стали две легендарные британские группы Radiohead и The Cure. Помимо этих культовых групп в списке значатся немецкая электронная группа Kraftwerk и американская рок-группа Rage Against the Machine. Помимо этого, в список попала сестра Майкла Джексона Джанет Джексон. 

На данный момент известны только номинанты. Те, кто получит долгожданный титул, станут известны в декабре. 

7 октября Том Йорк, фронтмен Radiohead отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет. Данный возраст нисколько не мешает британцу активно работать над созданием новых работ. Йорк спел дуэтом с многими известными музыкантами. Помимо этого, музыкант получил премию за создание саундтрека к фильму “Суспирия”. Группа получила статус культовой еще несколько десятков лет назад. Музыка группы и необычная манера пения Тома принесла группе мировую известность. Фанаты данной группы появляются даже в наше время.

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Автор - Тереза Кёльн
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