Муж Ани Лорак намекнул о депрессии вследствие развода

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

После скандального раскрытия отношений супруга известной певицы на территории России и Украины практически сразу стало известно о начале бракоразводного процесса.

Так, Ани Лорак решила окончательно разорвать отношения со своим мужем Маратом Налчаджиоглу. Это стало известно после того, как нотариусам исполнительницы было дано распоряжение не производить никаких действий с недвижимостью вследствие развода. После этого Марат опубликовал новую запись в социальной сети Instagram, где намекнул о депрессии, в которой он сейчас находится.

Отмечается, что мужчина всё чаще стал показывать подписчикам родных и близких, особенно маму с сёстрами. Кроме того, он не забывет об общей с Лорак дочери Софии, встречами с которой очень дорожит.

Сама Каролина не против их встреч, а на Первый звонок родители отправились вместе с девочкой. Мурат во время празднования дня рождения своей тогда ещё законной супруги признался, что наилучший подарок, который она ему сделала - рождение дочери.

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Автор - Татьяна Сазонова
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