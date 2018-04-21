"Стоп, ты сдохнешь": Лолита заявила об употрелении запрещенных препаратов
Певица призналась, что целый год бодрила себя наркотическими веществами. Однако сумела избавиться от пагубного пристрастия.
Накануне Лолита Милявская дала откровенное интервью своему другу Вячеславу Манучарову. Его показали на YouTube в эфире программы "Эмпатия Манучи". Во время беседы он заявила, что принимала запрещенные препараты в период ток-шоу "Без комплексов". По словам исполнительницы, наркотики не приносили ей "кайфа". Был лишь эмоциональный "подъем", который резко переходил в депрессию. Однажды Лолита обратилась к самой себе с приказом: "Стоп, ты сдохнешь". После этого она отказалась от употребления стимуляторов.
Теперь самой вредной привычкой Лолита Милявская считает алкоголь. Она открыто призналась, что иногда пьет для расслабления. При этом знаменитость не нуждается в собутыльниках для такого вида отдыха.
Певица также рассказала о своей внешности. Она отметила, что следила за своей формой до 45 лет. А потом признала эти усилия бессмысленными. Отказавшись от салонов красоты и диет, Лолита направляет больше усилий в творческое русло. По её словам, вместе с лишними килограммами к ней пришло и дополнительное сценическое мастерство.