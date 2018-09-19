Новый сезон "Ходячих мертвецов" показал самые низкие рейтинги за историю сериала

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Известный американский сериал теряет популярность у поклонников.

Согласно заявлению издания Deadline, новый сезон "Ходячих мертвецов" был принят весьма неоднозначно рейтинг творения канала АМС упал до рекордной отметки 2,5 среди аудитории зрителей от 18 до 49 лет. Для сравнения, в год дебюта сериал получил рейтинг 2.7, то есть нвнешний рентинг - самый низкий за всю его историю.

Кроме того, после анализа количества просмотревших первую серию уже 9 сезона оказалось, что по сравнению с прошлогодним релизом показатель зрителей уменьшился на 50 процентов 6 миллионов против одиннадцати в 2017 году.

Отмечается. что интерес к новинке даже не смогло подогреть объявление об уходе из проекта Эндрю Линкольна и Лорен Кохан. Тем временем создатели ждут результатов следующей недели и возможного изменения рейтингов.

Напомним, сюжет сериала "Ходячие мертвецы" разворачивается вокруг людей, которые выжили после зомби-апокалипсиса, обрушившегося на планету.

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Автор - Татьяна Сазонова
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