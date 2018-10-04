Певица Слава призналась в любви Левому берегу Дона

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Певица Слава дала большой концерт в Ростове в понедельник 8 октября. После него звезда написала на своей страничке в социальной сети Instagram, что навсегда влюбилась в Левый берег Дона.

 Анастасия Сланевская, больше известная как певица Слава сообщила своим подписчикам о впечатлениях, которые у нее остались после концерта в Ростове. Она написала в своем профиле откровенное и эмоциональное признание в любви Левому берегу Дона. Артистка осталась в таком восторге от проведенного концерта, что у нее даже не было слов, «одни эмоции».

Слава призналась, что поклонники донской столицы ее приятно удивили. «Самые позитивные, которые только могут быть!» - прокомментировала певица свое выступление. Интересно, что многие подписчики, даже не являясь ростовчанами, поддержали артистку в ее эмоциях. Они отметили, что ЛевберДон действительно очень красив, а сам город поражает своей гостеприимностью и уютом.

Позитивные эмоции для Славы сейчас действительно очень важны. Напомним, ранее сообщалось, что она начала вести со своими фанатами беседу в Instagram, где призналась, что последние несколько лет ее беспокоит депрессия из-за всего, что вокруг происходит. Певица рассказала, что даже в свой выходной редко выходит из дома.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

«Глаз не отвести»: Анна Нетребко сразила Сеть блестящим платьем и стройной фигурой

 Оперная певица сейчас находится в США, там она устроила «дефиле» прямо на одной из улиц...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердца на сцене театра

 Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ