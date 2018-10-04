Певица Слава призналась в любви Левому берегу Дона

Певица Слава дала большой концерт в Ростове в понедельник 8 октября. После него звезда написала на своей страничке в социальной сети Instagram, что навсегда влюбилась в Левый берег Дона.

Анастасия Сланевская, больше известная как певица Слава сообщила своим подписчикам о впечатлениях, которые у нее остались после концерта в Ростове. Она написала в своем профиле откровенное и эмоциональное признание в любви Левому берегу Дона. Артистка осталась в таком восторге от проведенного концерта, что у нее даже не было слов, «одни эмоции».

Слава призналась, что поклонники донской столицы ее приятно удивили. «Самые позитивные, которые только могут быть!» - прокомментировала певица свое выступление. Интересно, что многие подписчики, даже не являясь ростовчанами, поддержали артистку в ее эмоциях. Они отметили, что ЛевберДон действительно очень красив, а сам город поражает своей гостеприимностью и уютом.

Позитивные эмоции для Славы сейчас действительно очень важны. Напомним, ранее сообщалось, что она начала вести со своими фанатами беседу в Instagram, где призналась, что последние несколько лет ее беспокоит депрессия из-за всего, что вокруг происходит. Певица рассказала, что даже в свой выходной редко выходит из дома.