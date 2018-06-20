Тори Карасева "отрезала себя" от мира после расставания

Сегодня, 10:59 \\ Шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" живет со своей близкой подругой, которую называет "девушкой". Подробности личной жизни отображены на её странице в Instagram.

 Не так давно Виктория Карасева разорвала отношения с возлюбленным Славой Дворецковым. О её нелюдимом состоянии рассказал её друг Олег Городничий. По его словам, Тори Карасева "отрезала себя от внешнего мира". Бывшая звезда телестройки поселилась в Пушкинском районе Подмосковья. Девушка редко выходит покидает собственноручно построенный дом и общается только с самыми близкими людьми. Например, делает ремонт своему отцу.

Вполне возможно, что к замкнутости Тори Карасевой привело не только расставание с любимым, но и происшествие в ресторане. Несколько лет назад она повредила пищевод осколком раковины мидии, который оказался в пицце. Певица прервала свою музыкальную карьеру, чтобы восстановить здоровье. Этого удалось добиться после серии операций. Как отметил товарищ изданию "StarHit", сейчас Тори Карасева живет на деньги, которые ей удалось отсудить у ресторана.

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Автор - Александр Лубяной
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