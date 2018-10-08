Мадонна изобрела «омолаживающий вибратор»

60-летняя певица заявляет, что новое устройство поможет пожилым женщинам выглядеть моложе.

На своей странице в социальной сети Instagram популярная американская певица Мадонна опубликовала необычный ролик. На записи певица наносит на кожу лица и шеи средство из новой линейки своего косметического бренда MDNA Skin с помощью специального устройства. Поклонники творчества 60-летней певицы прозвали девайс «омолаживающим вибратором» за сходство с игрушками из секс-шопа.

Однако певица иронии пользователей не разделяет и заявляет, что специальный массажёр с двумя отсеками для косметических средств является отличным решением для дряблой старой кожи. Мадонна заявляет, что изобрела девайс, который помогает сделать линию подбородка, скул и бровей более чёткой, а специальная насадка из чистого карбона помогает омолаживающим компонентам лучше впитываться в кожу. Певица заявила, что устройство, которое является её секретным оружием для массового соблазнения, в скором времени можно будет приобрести на официальном сайте её косметического бренда.