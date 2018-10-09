Рите Дакоте запретили петь в Петербурге из-за матерных песен
Исполнительница отказалась изменять текст своих композиций по требованию владельцев. Об этом она рассказала на странице в Instagram.
Рита Дакота пишет, что вместе со своей командой решила арендовать для выступления одну из акустических площадок Санкт-Петербурга. Однако обладатели заведения обратили внимание на репертуар певицы и запретили её выходить на сцену с матерными песнями. Первой мыслью Риты Дакоты было изменить нецензурные выражения в текстах. Но позднее она отказалась от этой затеи и решила спеть на другой площадке.
Знаменитость отметила, что не намерена изменять своим убеждениям и творчеству из-за критики. Проще уберечь детей от её песен, чем выбрасывать оттуда необходимые слова. Как пишет Рита Дакота, она не стремится быть милой, оставаясь "живой". А в упомянутом заведении нередко можно услышать "артистов-наркоманов". Которые, впрочем, не бранятся в композициях.
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В шапке ссылка на кусочек лайва. Это вместо влога крайний ролик на канале. Если ещё не видели - идите смотреть и пишите в комментах (и там, и тут) что думаете. И ещё пару слов о текстах... Я не милая. Я живая. И в моих песнях всё как в жизни. Заменять отдельные ценные и не просто так появившиеся там слова, чтобы не ранить психику ваших детей, гораааааааздо сложнее, чем просто не давать детям слушать мою музыку 🤷♀️. И я горячо люблю Некрасова, Бродского, Есенина и Пушкина не из школьной программы, а тех самых, острых, чувствующих и живых, с самыми моими любимыми у них работами, которые никогда не включались в школьную программу по этим же причинам. Нам тут в Питере отказала в аренде одна площадка под акустику, потому что в моих песнях есть мат. Но там часто выступают артисты-наркоманы, зато без мата в песнях. Мы сначала думали заменить пару слов ради площадки. А потом решили заменить площадку. Не буду я тем, кем не являюсь, чтобы нравиться тем, кому не нравлюсь.