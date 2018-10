Рите Дакоте запретили петь в Петербурге из-за матерных песен

View this post on Instagram

В шапке ссылка на кусочек лайва. Это вместо влога крайний ролик на канале. Если ещё не видели - идите смотреть и пишите в комментах (и там, и тут) что думаете. И ещё пару слов о текстах... Я не милая. Я живая. И в моих песнях всё как в жизни. Заменять отдельные ценные и не просто так появившиеся там слова, чтобы не ранить психику ваших детей, гораааааааздо сложнее, чем просто не давать детям слушать мою музыку 🤷‍♀️. И я горячо люблю Некрасова, Бродского, Есенина и Пушкина не из школьной программы, а тех самых, острых, чувствующих и живых, с самыми моими любимыми у них работами, которые никогда не включались в школьную программу по этим же причинам. Нам тут в Питере отказала в аренде одна площадка под акустику, потому что в моих песнях есть мат. Но там часто выступают артисты-наркоманы, зато без мата в песнях. Мы сначала думали заменить пару слов ради площадки. А потом решили заменить площадку. Не буду я тем, кем не являюсь, чтобы нравиться тем, кому не нравлюсь.