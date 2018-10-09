Рите Дакоте запретили петь в Петербурге из-за матерных песен

Исполнительница отказалась изменять текст своих композиций по требованию владельцев. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Рита Дакота пишет, что вместе со своей командой решила арендовать для выступления одну из акустических площадок Санкт-Петербурга. Однако обладатели заведения обратили внимание на репертуар певицы и запретили её выходить на сцену с матерными песнями. Первой мыслью Риты Дакоты было изменить нецензурные выражения в текстах. Но позднее она отказалась от этой затеи и решила спеть на другой площадке.

Знаменитость отметила, что не намерена изменять своим убеждениям и творчеству из-за критики. Проще уберечь детей от её песен, чем выбрасывать оттуда необходимые слова. Как пишет Рита Дакота, она не стремится быть милой, оставаясь "живой". А в упомянутом заведении нередко можно услышать "артистов-наркоманов". Которые, впрочем, не бранятся в композициях.



