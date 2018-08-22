88-летний актёр Иван Краско разводится с 22-летней супругой

Стало известно об очередном распаде пары в кинематографе.

Сообщается, что известный российский актёр Иван Краско разводится со своей 22-летней супругой Натальей. Отмечается, что бракоразводный процесс начался ещё 16 сентября. Как отмечает сама девушка, решение далось ей непросто, так как она выходила замуж по любви и считала мужа своей судьбой, однако вышло иначе.

Наталья на данный момент находится в Израиле вместе с родными. Она отправилась в путешествие для того, чтобы набраться новых сил. Касаемо планов на будущее Наталья не распространяется, отметив, что до сих пор не знает, что будет завтра, но верит в лучшее несмотря ни на что. Свои чувства девушка изливает на бумаге в виде стихотворений, который войдут в её новый сборник. Также она активно занялась фотографией.

Ранее 88-летний Краско заявлял, что брак с Шевель был для него экспериментом, на который он пошёл ради того, чтобы ей помочь. Тогда же он отмечал, что думал о возвращении к экс-супруге, с которой был вместе 15 лет и обвенчался.