Дмитрий Шепелев обогнал Андрея Малахова по популярности

Программа Дмитрия Шепелева «На самом деле» стала самой популярной среди россиян. Телеведущему удалось обойти даже Андрея Малахова, совершившего трансферный прыжок.

В прошлом году уход Андрея Малахова из шоу «Пусть говорят» стал настоящим скандалом. Однако ведущий не растерялся и стал участником проекта «Прямой эфир». Тогда передача занимала высокие места в чартах. Малахов не исключал конкуренции с новым ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. Однако, неожиданно для него, на первом месте оказался Дмитрий Шепелев со своим телешоу «На самом деле».

Согласно аналитике, данную передачу смотрит каждый пятый россиянин. Дмитрий Шепелев обрадовался такому исходу, но не все пользователи Сети разделили с ним эту радость. Одна из подписчиц телеведущего отметила, что многие зрители включают телевизор как фон. Шепелев адекватно воспринял неодобрительные слова девушки и толерантно ответил на заявление.