Участница "Битвы экстрасенсов" призналась в тяжёлом недуге

Зрители «Битвы экстрасенсов» долгое время считали, что участница шоу Аида Грифаль раньше была мужчиной, пережив операцию по смене пола. Однако журналистам удалось выяснить, что женщина страдает редким заболеванием.

Внешний вид Аиды Грифаль вызывал массу вопросов у поклонников шоу. Многие даже считали, что женщина пережила тяжёлую операцию по смене пола. Широкие плечи, высокий рост и необычные черты лица оказались последствиями синдрома Марфана. Об этом рассказала сама ведунья.

Как известно, люди с таким редким заболеванием отличаются высоким ростом, худобой, непропорциональными пальцами на руках и ногах, длинным лицом и проблемным прикусом. Пациенты с синдромом Марфана подвержены застойной сердечной недостаточности и аневризмы аорты. В частности, данные проблемы приводят к ранней смерти.